إندونيسيا.. إعادة قارب يحمل نحو 250 لاجئا من الروهينغا إلى البحر (صور)

أوقف سكان غاضبون في غرب إندونيسيا قاربا يحمل نحو 250 لاجئا من الروهينغا اليوم الجمعة، وأعادوهم إلى البحر.

ووصل نحو 250 لاجئا من الروهينغا قبالة ساحل إقليم آتشيه الإندونيسي على متن قارب خشبي مكتظ ومتهالك أمس الخميس، ليرتفع العدد الإجمالي لأفراد الأقلية البورمية المضطهدة الذين وصلوا هذا الأسبوع إلى نحو 600.

وكان الكثير منهم حفاة القدمين ويطالبون بالحصول على مساعدة. وهرع بعضهم إلى الشاطئ في ظل رفض السكان السماح لهم بالوصول إلى اليابسة، فانهاروا على الرمل وتوسلوا بأن يُسمح لركاب القارب المرهقين بالنزول، غير أن السكان أعادوهم إلى البحر.

وقال سكان إن القارب لم يعد مرئيا من ساحل آتشيه الجمعة.

Pleading for help.@AFP's Amanda Jufrian photographs Rohingya refugees in Ulee Madon, Aceh province, Indonesia.



The boat holding the members of the persecuted Myanmar minority sat just off the coast, with the refugees pleading for help. Some made a dash for shore after… pic.twitter.com/twGe8zwRel — AFP News Agency (@AFP) November 17, 2023

وقال عدد من اللاجئين إن القارب أبحر قبل ثلاثة أسابيع تقريبا من بنغلادش.

وتؤوي بنغلادش 960 ألف لاجئ من الروهينغا، بحسب بيانات الأمم المتحدة، فر معظمهم من حملة أمنية عنيفة أطلقها الجيش البورمي عام 2017 وباتت الآن عرضة لتحقيق من قبل الأمم المتحدة بشبهة الإبادة الجماعية.

ويعاني الروهينغا، ومعظمهم مسلمون، من الاضطهاد في بورما ويخاطر الآلاف بحياتهم كل عام لخوض رحلات مكلفة ولساعات طويلة في البحر، على متن مراكب متهالكة في معظم الأحيان، للوصول إلى ماليزيا أو إندونيسيا.

يعتقد بأن أكثر من ألفين من الروهينغا خاضوا الرحلة المحفوفة بالمخاطر للوصول إلى بلدان جنوب شرق آسيا عام 2022، وفق المفوضية.

ولقي نحو 200 من الروهينغا حتفهم أو فقدوا العام الماضي أثناء قيامهم بالرحلات البحرية المحفوفة بالمخاطر، وفق الوكالة الأممية.

المصدر: "أ ف ب"