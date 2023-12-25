لوكاشينكو: بوريل شخص أحمق لا علاقة له بالسياسة

صرح رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، تعليقا على دعوة جوزيب بوريل، الاستعداد لحرب طويلة الأمد بين "الناتو" وروسيا، بأن مينسك وموسكو ليس لديهما الوقت لحرب جديدة مع حلف شمال الأطلسي.

وقال لوكاشينكو: "هذا هراء! هذا شخص سيئ، كما تعلمون، إنه أحمق لا علاقة له بالسياسة! لو كان ذكيا، لما فكر بهذه الطريقة. ألا ساعدنا الله نحن وروسيا على التعامل مع هذه المشاكل، ماذا سنفعل؟ هل نضيف مشاكل إلى مشاكلنا؟ أي شخص سيفكر بهذه الطريقة".

وأشار الزعيم البيلاروسي إلى أن لا الروس ولا البيلاروسيون يريدون القتال، وأكد "هل نحن حريصون على خوض حرب جديدة اليوم؟ نحن بحاجة للتعامل مع هذا. خاصة الآن، عندما يكون الوضع مواتيا ليس لنا فقط، ولكن لهم أيضا، حتى لا نخسر أوكرانيا".

وكان رئيس الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قد صرح مؤخراً بأن روسيا سوف تكون لها الغلبة في النزاع الأوكراني إذا لم يحشد الاتحاد الأوروبي كل قدراته.

كما أعرب عن رأي مفاده أن روسيا لن تكتفي بـ "انتصار إقليمي محدود" ودعا إلى "الاستعداد لصراع شديد الحدة لفترة طويلة".

المصدر: RT