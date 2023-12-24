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بوريل يتنبأ بانتصار روسيا ويوجه رسالة مستعجلة للدول الأوروبية

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بوريل يتنبأ بانتصار روسيا ويوجه رسالة مستعجلة للدول الأوروبية
AP
مفوص السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل
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حذر مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من انتصار روسيا في النزاع الأوكراني إن لم يحشد الاتحاد الأوروبي كافة طاقاته، وزعم أنها "لن تكتفي بانتصار إقليمي محدود".

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وقال بوريل في حديث لصحيفة The Guardian: "إن لم نغير نهجنا ونحشد كل قدراتنا سيسمح ذلك لبوتين بالانتصار في أوكرانيا".

وأضاف: "روسيا دولة عظمى تهدد الديمقراطية الأوروبية وأوروبا نفسها وليس أوكرانيا وحدها".

وأضاف: "المهم هنا هو ما يمكننا فعله لمنع روسيا من الانتصار في الحرب وما الذي نستعد لعمله. هل نستعد حقا لفعل كل ما هو ضروري؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن نطرحه على أنفسنا".

وقال إن روسيا لن تكتفي بانتصار إقليمي محدود ولذلك يجب علينا أن نستعد لصراع عنيف ولفترة طويلة".

المصدر: تاس

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