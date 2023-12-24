آلاف أزواج الأحذية والحاجيات الأخرى تجرفها الأمواج على شواطئ الدنمارك (صور)

جرفت الأمواج آلاف أزواج الأحذية إلى الشواطئ الدنماركية وذلك بعد جلاء العاصفة "بيا" التي شلت الحياة في أوروبا لعدة أيام.

وذكرت ذلك قناة DR التلفزيونية، مشيرة إلى أن ذلك حصل في أعقاب إعلان سفينة تابعة لشركة "ميرسك" فقدانها 46 حاوية مملوءة بالبضائع في عرض البحر.

وبالإضافة إلى الأحذية، تم العثور على عجلات بلاستيكية صغيرة ومعدات طبية مرمية على الشاطئ.

وشرع بعض السكان المحليين بالتقاط هذه الأشياء من على الشواطئ. وتؤكّد الشرطة أن هذا عمل غير قانوني، لأن البضائع عائدة لشركة "ميرسك".

إقرأ المزيد

وحتى أول من أمس تعيش أوروبا على وقع عاصفة قوية أطلق عليها اسم "بيا"، اجتاحت النرويج والدنمارك والسويد وهولندا، ومن المنتظر أن تؤثر على عدة دول مجاورة.

من جهتها، حذّرت هيئة الأرصاد الجوية في السويد من أن العاصفة ستسبب مشكلات في ذروة حركة المرور خلال عطلة الميلاد، حيث يسافر العديد من الأشخاص إلى مناطق أخرى من البلاد للاحتفال بالأعياد مع عائلاتهم.

وتسببت "بيا" بحدوث فوضى قبل عيد الميلاد، حيث تم إلغاء رحلات القطارات والطائرات على نطاق واسع في جميع أنحاء بريطانيا.

المصدر: RT