أردوغان يعلق على مقتل جنود أتراك شمالي العراق

علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على مقتل جنود أتراك في اشتباكات مع عناصر من "حزب العمال الكردستاني" شمالي العراق.

وعلى حسابه في منصة "إكس"، كتب رجب طيب أردوغان: "رحم الله جنودنا الأبطال الذين استشهدوا في الهجمات التي نفذها الانفصاليون الخونة في شمال العراق.. أقدم التعازي لأسرهم وأقاربهم وأمتنا".

وأضاف أردوغان: "لقد كان الأوغاد الانفصاليون، ولا يزالون، مسؤولين عن الدماء التي سفكوها".

واستطرد: "سنواصل تنفيذ استراتيجيتنا للقضاء على الإرهاب من مصدره بكل تصميم حتى يتم القضاء على آخر إرهابي".

كما أكد الرئيس التركي أن "تركيا لن تسمح بأي كيان إرهابي في شمال العراق أو سوريا مهما كان الثمن".

وأشار أردوغان، إلى أن تركيا لن تتراجع عن كفاحها ضد "قطعان القتلة المأجورين الذين يعملون لصالح القوى الإمبريالية".

واستطرد: "المجرمون الملطخة أيديهم بالدماء ومن يدعمون التنظيم الانفصالي سيدركون عاجلا أم آجلا أنه لا مكان للإرهاب في مستقبل منطقتنا".

وتمنى من الله "التوفيق والنصر" لجميع القوات التركية، التي "تُضيّق الخناق على الإرهابيين" داخل حدود تركيا وخارجها.

وذكرت أنقرة ليلة يوم السبت أن 6 جنود أتراك لقوا مصرعهم في شمال العراق جراء هجوم شنّه مسلحو "حزب العمال الكردستاني".

وكانت الدفاع التركية قد أعلنت مقتل ستة جنود آخرين وإصابة آخر في اشتباك مع مسلحي "الكردستاني" في منطقة عملية "المخلب القفل".

وأوضحت عبر حسابها في "إكس" أن البيانات الأولية تشير إلى أنه تم تحييد 13 "إرهابيا" خلال الاشتباك.

وأضافت: "يتم تنفيذ عمليات جوية مباغتة ضد أهداف محدّدة".

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم "بي كي كي" (PKK) التي تصنفه "إرهابيا"، والذي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.

المصدر: "الأناضول" + RT