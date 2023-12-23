 
مباشر

الرئيس التشيكي يوقع قانونا بشأن مساعدة اللاجئين الراغبين في العودة إلى أوكرانيا

أخبار العالم

الرئيس التشيكي يوقع قانونا بشأن مساعدة اللاجئين الراغبين في العودة إلى أوكرانيا
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wnqe

وقع الرئيس التشيكي بيتر بافيل على قانون يتضمن بندا بشأن إنشاء برنامج حكومي خاص لدعم اللاجئين من أوكرانيا الذين يرغبون في العودة إلى وطنهم.

وقالت وسائل إعلام تشيكية رسمية إن الوثيقة صاغتها وزارة الداخلية وتمت الموافقة عليها مؤخرا من قبل مجلسي البرلمان.

وينص برنامج المساعدة على تغطية جزء من التكاليف المرتبطة بنقل الأوكرانيين، وسيتم تحديد حجم الأموال التي يمكنهم الاعتماد عليها بموجب مرسوم حكومي إضافي.

وسيتمكن الأوكرانيون من الاستفادة من برنامج الدعم الحكومي هذا مرة واحدة فقط، وكل من يريد العودة إلى جمهورية التشيك مرة أخرى بتصاريح إقامة طويلة الأجل سيتعين عليه إعادة نصف المبلغ المقدم إلى السلطات.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين: الغرب لم يتخل عن أهدافه العدوانية في أوكرانيا ونحن أيضا لا نتخلى عن أهداف عمليتنا العسكرية