ألمانيا.. اللاجئون الأوكرانيون يقومون بأعمال شغب في برلين

ذكرت صحيفة "سترانا" الأوكرانية، أن اللاجئين الأوكرانيين قاموا بأعمال شغب في برلين، بسبب غضبهم من الحجر الصحي، على خلفية حالة "جدري الماء" لطفل يعيش في مخيمات اللاجئين.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاجئين نفذوا "أعمال شغب" في مخيمات اللاجئين ببرلين بسبب الحجر الصحي.

وذكرت الصحيفة أن أعمال الشغب وقعت بمخيمات اللاجئين في مطار برلين تيغيل السابق، وقد أوضحت لاجئة أوكرانية تعيش بالمخيمات تفاصيل الحادث على موقع "تيك توك".

وبحسب اللاجئة، فإن الحجر الصحي نتج عن حالة جدري الماء لطفل يعيش هناك بالمخيمات، وأضافت أن الحالة " كانت واضحة منذ أسبوع كامل ولم ينتبه أحد إلى ذلك وعندما فهموا وشخصوا وضعية الطفل، أغلقوا المخيمات للحجر الصحي".

وشددت اللاجئة الأوكرانية أن: "اللاجئين غاضبون هنا، بالإضافة إلى وجود مشاكل في توفير الطعام للأطفال، وكثير من العائلات لديهم أطفال لا يتقبلون الطعام المقدم هنا، لهذا آباء العائلات بحاجة إلى شراء الطعام والمستلزمات الضرورية للعيش، السؤال الذي يطرح نفسه، من أين يحصلون على الطعام للأطفال؟ وكيف يمكن العيش في هذه الظروف؟".

وتشير التقارير الألمانية أنه وصل أكثر من مليون طالب لجوء من أوكرانيا إلى ألمانيا خلال العام الماضي.

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المصدر: نوفوستي