إسبانيا.. آلاف اللاجئين الأوكرانيين لم يتلقوا المساعدة المالية الموعودة من الحكومة

أفادت صحيفة "El Pais" الإسبانية، بأن آلاف اللاجئين الأوكرانيين في إسبانيا، لم يتلقوا المساعدة المالية التي وعدتهم بها الحكومة في يونيو من العام الماضي.

وأعلن وزير الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة في إسبانيا، خوسيه لويس إسكريفا، في الصيف الماضي، أن النازحين ذوي الموارد المحدودة سيحصلون على 400 يورو لكل أسرة شهريا، بالإضافة إلى 100 يورو لكل طفل خلال إقامتهم في البلاد لمدة ستة أشهر.

وأشار أنه في المجموع، تبلغ هذه الأموال الممولة من الصناديق الأوروبية 52.8 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أن هذه المساعدة، مخصصة للاجئين الذين لا يعتمدون على نظام الاستقبال الحكومي ويعيشون، على سبيل المثال، مع الأقارب أو المعارف دون أي دعم اقتصادي آخر، وكان من المقرر أن تمتد إلى 40.000 شخص من بين ما يقرب 170.000 لاجئ أوكراني وصلوا إلى إسبانيا منذ بداية الأزمة.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن، إسبانيا منحت حماية مؤقتة لما يقرب من 170 ألف لاجئ من أوكرانيا على مدار الاثني عشر شهرا الماضية، وتم تحديد أن 78 بالمئة من جميع اللاجئين تلقوا الحماية.

وذكرت الصحيفة، نقلا عن مصدر مطلع إن المجلس الأوروبي سيقترح على الدول الأعضاء، تمديد صفة ما يسمى بحماية اللاجئين الأوكرانيين المؤقتة حتى مارس عام 2025.

وتشمل حوالي 4 ملايين لاجئ من أوكرانيا، بحيث يحصلون على الحق في العيش والعمل بشكل قانوني في دول الاتحاد الأوروبي لمدة عام.

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المصدر: نوفوستي