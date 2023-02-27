صحيفة Pais: المجلس الأوروبي سيقترح تمديد حماية اللاجئين الأوكرانيين المؤقتة حتى عام 2025

قالت صحيفة Pais، نقلا عن مصدر مطلع إن المجلس الأوروبي سيقترح على الدول الأعضاء، تمديد صفة ما يسمى بحماية اللاجئين الأوكرانيين المؤقتة حتى مارس عام 2025.

وأشارت الصحيفة، إلى هذه الصفة تشمل حوالي 4 ملايين لاجئ من أوكرانيا، وهي تعني أن اللاجئين الأوكرانيين الذين يستخدمونها يحصلون على الحق في العيش والعمل بشكل قانوني في دول الاتحاد الأوروبي لمدة عام.

وتم إنشاء آلية حماية اللاجئين هذه في عام 2001 في سياق أزمة البلقان، لكنها لم تستخدم عمليا قبل بدء النزاع في أوكرانيا.

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ووفقا للقواعد المعتمدة، يمكن تمديد الحماية المؤقتة للاجئين لمدة سنة ثانية في حال تم الاتفاق على ذلك. ووفقا للمصدر، تم اتخاذ هذا القرار بالفعل، وسيجري الإعلان عنه في 8 مارس المقبل. أما بالنسبة لتمديدها لسنة ثالثة، فلا تزال الآفاق غير واضحة.

وبحسب الصحيفة، فإن اقتراح تمديدها لمدة عام ثالث حتى مارس 2025 سيتم اعتماده رسميا خلال الرئاسة الإسبانية للمجلس الأوروبي في النصف الثاني من هذا العام.

ولا يزال غامضا حتى الآن، هل سيتم تمديد الحماية المؤقتة فقط بالنسبة للأوكرانيين أو سيشمل بشكل عام اللاجئين من جنسيات أخرى الذين فروا أيضا من أوكرانيا، والذين يبلغ عددهم وفق بعض المصادر حوالي 270 ألف شخص.

المصدر: نوفوستي