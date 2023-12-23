 
مباشر

الدفاع الأوكرانية تدرس إمكانية استدعاء الرجال إلى مكاتب التجنيد عن طريق رسائل إلكترونية

أخبار العالم

الدفاع الأوكرانية تدرس إمكانية استدعاء الرجال إلى مكاتب التجنيد عن طريق رسائل إلكترونية
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wno3

قال وزير الدفاع الأوكراني رستم عميروف إن وزارة الدفاع الأوكرانية تدرس إمكانية استدعاء الرجال وإخطارهم بضرورة حضورهم إلى مكاتب التجنيد العسكري عن طريق رسائل إلكترونية.

وقال وزير الدفاع في تصريح صحفي اليوم السبت: "لقد قمنا بتحليل قواعد بيانات مختلفة ... وسنقرر كيفية أخذ هذه البيانات في الاعتبار".

وبحسب قوله فإن الوزارة تعمل على إيجاد حلول تقنية "لجعل هذه العملية تتم بشكل متحضر".

وفي نفس السياق ذكرت صحيفة "كليمينكو تايم"، أن حوالي نصف الأوكرانيين مع زيادة التعبئة وتوزيع الاستدعاءات في الأندية الرياضية، لكنهم في الوقت نفسه يعارضون توزيع الاستدعاءات الإلكترونية.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية، إيلاريون بافلوك، إن السلطات في أي حال ستقوم بتجنيد العدد المطلوب من الأشخاص في القوات، طوعا أو قسرا.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين: الغرب لم يتخل عن أهدافه العدوانية في أوكرانيا ونحن أيضا لا نتخلى عن أهداف عمليتنا العسكرية