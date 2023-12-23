الدفاع الأوكرانية تدرس إمكانية استدعاء الرجال إلى مكاتب التجنيد عن طريق رسائل إلكترونية

قال وزير الدفاع الأوكراني رستم عميروف إن وزارة الدفاع الأوكرانية تدرس إمكانية استدعاء الرجال وإخطارهم بضرورة حضورهم إلى مكاتب التجنيد العسكري عن طريق رسائل إلكترونية.

وقال وزير الدفاع في تصريح صحفي اليوم السبت: "لقد قمنا بتحليل قواعد بيانات مختلفة ... وسنقرر كيفية أخذ هذه البيانات في الاعتبار".

وبحسب قوله فإن الوزارة تعمل على إيجاد حلول تقنية "لجعل هذه العملية تتم بشكل متحضر".

وفي نفس السياق ذكرت صحيفة "كليمينكو تايم"، أن حوالي نصف الأوكرانيين مع زيادة التعبئة وتوزيع الاستدعاءات في الأندية الرياضية، لكنهم في الوقت نفسه يعارضون توزيع الاستدعاءات الإلكترونية.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية، إيلاريون بافلوك، إن السلطات في أي حال ستقوم بتجنيد العدد المطلوب من الأشخاص في القوات، طوعا أو قسرا.

المصدر: RT