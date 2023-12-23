سفير تركيا في مصر يتحدث عن "سوء تفاهم" تسبب بالأزمة بين البلدين: نجحنا في حلها

قال السفير التركي بمصر صالح موطلو، الذي قدم أوراق اعتماده منذ أيام قليلة، إن انعدام التواصل تسبب في حدوث سوء تفاهم بين البلدين ونجحنا في حل هذه الأزمة.

وأضاف في حوار مع قناة "إم بي سي مصر" أنه جرى تأسيس الثقة مجددا بين البلدين خلال الفترة الماضية من الحوارات المستمرة، مؤكدا أن هناك ثقة كاملة ومودة بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي ورجب طيب أردوغان.

ولفت إلى أن الثقة المتبادلة بين الجانبين المصري والتركي، جرى بناؤها على أساس مصالح كلتا الدولتين، منوها بأن مصر وتركيا هما أهم دول شرق البحر المتوسط.

وشدد على أن تركيا ترى في دور مصر الإقليمي أهمية كبرى، مضيفا أنها "كانت مقدرة تماما للدور المصري ومكانة الدولة المصرية".

المصدر: الشروق