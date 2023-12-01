السفير التركي في القاهرة يتحدث عن زيارة أردوغان لمصر

قال سفير تركيا لدى مصر، صالح موطلو شن، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب ردوغان إلى مصر، مدرجة على جدول الأعمال.

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وأكد السفير التركي أن هذه الزيارة التاريخية ستتناول جميع جوانب العلاقات الثنائية كما أنها ستوفر إمكانية التشاور بشأن القضية الفلسطينية والتي يتشارك البلدان نفس الموقف تجاهها.

كما أكد السفير، أهمية وقف الحرب وسفك الدماء في غزة والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين، وضمان السلام والهدوء، مضيفا، أن تركيا ومصر لهما موقف مشترك تجاه هذه القضية.

وأضاف أن تركيا من الدول الأولى فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية لغزة، وإن ما جعل ذلك ممكنا هو التسهيلات والتضامن الذى أبدته تركيا ومصر مع منظمات الإغاثة التركية، معربا، عن شكره للسلطات المصرية على دعمهما ومساعدتها.

وأضاف السفير، على المدى المتوسط والطويل ستواصل تركيا العمل بالتعاون الوثيق مع مصر من أجل إعادة إنشاء وإعمار غزة.

وأكد السفير صالح موطلو شن أن تركيا حققت الكثير من المكتسبات والنجاحات فى الصناعة والتجارة والثقافة والفن وكافة المجالات الأخرى، مشيرا إلى أنها أخذت مكانا بين الاقتصاديات المتقدمة فى العالم فى كافة المجالات.

وقال إن العلاقات مع الشرق الأوسط والدول العربية والإسلامية شهدت تطورات كبيرة بفضل الأمة التركية وبشكل خاص السياسة القومية المستقلة التي يتبعها أردوغان في العشرين العام الماضية.

وأوضح السفير أن العلاقات المصرية - التركية شهدت تحولات وتغييرات كبيرة خلال العام الماضي كما أن كلا البلدين الشقيقين وبعد تطبيع العلاقات بدأت في تطوير تعاون أعمق يتطلع إلى الأمل فى كافة المجالات.

وأكد أن هذا التطور والتحول الجذرى والتقدم فى العلاقات هو فى إطار الإرادة المشتركة لكلا من الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس رجب طيب أردوغان كما يتناسب مع تطلعات الرأى العام فى كلا البلدين.

وأشار السفير، إلى وجود تعاون بين البلدين فى التجارة والفن والثقافة والسياحة والاقتصاد والتجارة والعديد من المجالات الأخرى ووجود إمكانيات كبيرة لتطوير هذا التعاون بما يساهم فى خدمة رفاهية ومنفعة كلا البلدين.

المصدر: المصري اليوم