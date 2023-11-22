أردوغان: من الممكن أن أجري زيارة لمصر قريبا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للصحفيين على متن الطائرة خلال رحلة عودته من الجزائر، إنه من الممكن أن يجري زيارة لمصر قريبا.

وأوضح أردوغان: "نريد زيادة عدد المرضى الذين يتم استقبالهم في المشافي التركية من غزة، وعلينا إعادة إعمار قطاع غزة، الذي سيبقى أرضا فلسطينية حتى لو احتلته إسرائيل".

وتابع الرئيس التركي: "كسر الحصار (على غزة) سيكون ممكناً بخطوات واستراتيجيات تضعها منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية وليس دولة أو دولتان، وعلينا إلزام إسرائيل بالامتثال للقانون الدولي ومحاسبتها على أفعالها".

وقال: "على العالم الإسلامي ألا يظل صامتاً على الاحتلال، فسقوط غزة يعني إصابة وحدة العالم الإسلامي بجرح عميق، وآمل أن تكون الآلام الراهنة، هي آلام ولادة السلام المأمول منذ سنوات في منطقتنا والدولة الفلسطينية التي ستحققه".

وأشار أردوغان إلى أنه: "على العالم الإسلامي (الاتحاد والتحرك بروح التضامن) لمواصلة العزم الذي أظهره في (قمة الرياض)، وتطبيق القرارات (الناتجة عنها)".



المصدر: وكالات