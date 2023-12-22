كوساتشوف يكشف عما سيحدث إذا استولى الغرب على الأصول الروسية المجمدة

قال نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي كونستانتين كوساتشوف، إن المبادرات الغربية للاستيلاء على الأصول الروسية، إذا تم تنفيذها، ستؤدي إلى أزمة مالية عالمية.

وقال كوساتشوف في قناته على "تليغرام": "مبادرة مجنونة أخرى لإدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن وهي الاستيلاء على الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي وإرسال هذه الأموال إلى أوكرانيا... ونتيجة لذلك، سيخسر الجميع. ستكون هناك أزمة مالية عالمية أخرى، إنها خطوة أخرى إلى فوضى محتملة ودمار".

وأضاف أنه "لا توجد أسس قانونية لتنفيذ إجراءات مصادرة الأصول السيادية للبنك المركزي للاتحاد الروسي".

ووفقا لكوساتشوف، فإن القانون الدولي العرفي يحمي الأصول السيادية للبنوك المركزية في الخارج بحصانة خاصة.

وأشار إلى أن "هذا يعني أن الدولة تستخدم أصول البنك المركزي بشكل مشروع لأغراضها الرسمية، في حين لا يمكن لأي ولاية قضائية تطبيق أي إجراءات في ما يتعلق بهذه الممتلكات".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، متحدثا عن احتمال استخدام الغرب للأصول الروسية المجمدة لمساعدة كييف، إن الاستيلاء على الأصول الروسية المجمدة بند دائم مطروح على جدول أعمال الاتحاد الأوروبي وواشنطن ويشكل خطرا يحدق بالنظام المالي العالمي، محذرا من المساس بأصول روسيا.

وأكد بيسكوف أنه يتعين على من يحاولون تنفيذ هذه الخطوة أن يفهموا أن روسيا لن تتركهم وشأنهم وستمارس حقها في الطعن القضائي الدولي وتتخذ غير ذلك من الإجراءات الجوابية.

المصدر: نوفوستي