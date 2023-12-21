لافروف عن مطالب ألمانيا بمصادرة الأصول الروسية: لدينا ما نصادره لهم ردا على ذلك

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه في حال مصادرة أصول روسيا في ألمانيا فإن موسكو ستتخذ إجراءات جوابية مماثلة، حيث "لديها ما يمكن مصادرته" لألمانيا.

وردا على سؤال حول التماس المدعي العام الألماني مصادرة أصول "مؤسسة مالية روسية" في ألمانيا، قال لافروف: "الآن يسارعون إلى فكرة إيجاد بعض الطرق القانونية لمصادرة الأصول الروسية، أو في خطوة أولى مصادرة الأرباح التي تحققها الأصول الروسية المجمدة لديهم، وإرسالها إلى أوكرانيا".

وأضاف في حديث صحفي على هامش زيارته إلى تونس: الأوروبيون لا يزالون يحتفظون ببعض علامات الاحترام لقوانينهم، ولهذا يترددون في اتخاذ مثل هذه القرارات. لكن، وحسب معطياتنا فإن الأمريكيين عبر اتصالات مغلقة يشرحون لهم كيفية تغيير هذه القوانين للاستيلاء على كل شيء وسرقته بالكامل... دعونا ننتظر لنرى!".

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وشدد على أنه إذا تمت مصادرة الأصول الروسية لصالح الميزانية الألمانية، فلدى روسيا ما يمكن أن تصادره ردا على ذلك، وفقا لما أعلنه وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف ردا على سؤال مماثل.

وكان مكتب المدعي العام الألماني قد التمس مصادرة أصول "مؤسسة مالية روسية" قيمتها أكثر من 720 مليون يورو بتهمة "انتهاك العقوبات ضد روسيا"، وهو ما يتعارض مع قانون التجارة الخارجية والمدفوعات الألماني أصلا.

المصدر: نوفوستي