لافروف يصل تونس في زيارة عمل

وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى تونس مساء اليوم، في زيارة عمل، حيث من المقرر أن يعقد عددا من اللقاءات الثنائية يوم الخميس.

ومن المقرر أن يعقد الوزير عددا من اللقاءات الثنائية يوم الخميس، خلال زيارته للبلاد.

ويؤدي الوزير سيرغي لافروف زيارة عمل إلى تونس يومي 20 و21 ديسمبر، بدعوة من وزير الخارجية التونسي نبيل عمار.

كما تندرج هذه الزيارة، في إطار تكثيف المشاورات السياسية بين البلدين وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، وتطوير نسق المبادلات التجارية البينية واستكشاف إمكانات جديدة للشراكة المثمرة بين البلدين.

وتوجه الوزير لافروف إلى تونس، قادما من المغرب حيث شارك في الجلسة العامة لمنتدى التعاون الروسي العربي.

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المصدر: RT