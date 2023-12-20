لافروف يزور تونس

يؤدي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف زيارة عمل إلى تونس يومي 20 و21 ديسمبر 2023، بدعوة من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار.

إقرأ المزيد

وتندرج هذه الزيارة وفق بيان لوزارة الخارجية اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023، في إطار تكثيف المشاورات السياسية بين البلدين وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات وتطوير نسق المبادلات التجارية البينية واستكشاف إمكانات جديدة للشراكة المثمرة بين البلدين.

كما ستتيح المباحثات التي ستنعقد بمناسبة هذه الزيارة، الفرصة "لمزيد تعميق التشاور بخصوص القضايا الراهنة الإقليمية والدولية ولا سيما الوضع الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع استمرار العدوان الغاشم على السكان العزل في قطاع غزة والدعوة لتكثيف التحرك الدولي من أجل التوصل إلى وقف دائم لاطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المدنيين".

وكان لافروف وصل اليوم إلى المغرب، حيث شارك في الجلسة العامة لمنتدى التعاون الروسي -العربي، مؤكدا أن روسيا تواصل بذل الجهود لنقل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي إلى القناة الدبلوماسية، وأنها ترى أن الأولوية القصوى في قطاع غزة هي وقف سفك الدماء وحل المشاكل الإنسانية.

المصدر: RT