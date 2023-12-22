الولايات المتحدة تفرض عقوبات على الأسماك الروسية

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية حظرا على استيراد سمك السلمون وسمك القد والبلوق وسرطان البحر الروسي والمنتجات المشتقة منها، التي يتم صيدها في روسيا أو في المياه الروسية.

وجاء في بيان للوزارة: "حظر الاستيراد الذي فرضه الأمر التنفيذي للرئيس الأمريكي جو بايدن ينطبق على الفئات التالية من الأسماك: سمك السلمون وسمك القد والبلوق وسرطان البحر والمأكولات البحرية والمنتجات المحضرة منها والتي تم الحصول عليها كليا أو جزئيا في روسيا أو تم صيدها في المياه الخاضعة لروسيا، أو عن طريق السفن التي ترفع العلم الروسي".

وأضاف البيان: "وبغض النظر عما إذا كانت هذه الأسماك والأطعمة البحرية والمنتجات المشتقة منها قد تم تضمينها أو معالجتها بشكل كبير في منتج آخر خارج روسيا".

هذا وأعلن البيت الأبيض اليوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي جو بايدن وقع مرسوما يوسع الأساس القانوني لفرض عقوبات على روسيا.

ويسمح المرسوم، على وجه الخصوص، بفصل البنوك، التي يثبت أنها تساعد روسيا في "التحايل على العقوبات المفروضة" على مجمعها الصناعي العسكري، عن النظام المالي.

وظهرت لدى الإدارة الأميركية أيضا فرص إضافية لمنع استيراد المنتجات ذات المنشأ الروسي، في حال معالجتها بشكل عميق في دول ثالثة، ويجري الحديث عن الماس والمأكولات البحرية والمشروبات الكحولية.

ومن جانبها، تؤكد روسيا أنها ستتعامل مع ضغوط العقوبات التي شرع الغرب بممارستها ضدها منذ عدة سنوات وما زالت تتزايد، معتبرة أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضدها.

كما أكد الرئيس فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها، هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة إلى الاقتصاد العالمي بأكمله؛ مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي للغرب هو الإضرار بحياة الملايين من الناس.

المصدر: RT