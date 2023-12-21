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قرار استثنائي من الولايات المتحدة لصالح أرملة الصحفي السعودي جمال خاشقجي

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قرار استثنائي من الولايات المتحدة لصالح أرملة الصحفي السعودي جمال خاشقجي
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ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" اليوم الخميس أن حنان العتر، أرملة الصحفي السعودي المقتول جمال خاشقجي، حصلت على اللجوء السياسي في الولايات المتحدة.

ونقلت الصحيفة عن حنان العتر قولها بعد أن قرأت الرسالة التي تخطرها بالقرار "لا أصدق هذا حقا".

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وقد قُتل خاشقجي، الذي كان يكتب مقالات في "واشنطن بوست"، في القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018.

ومن المعروف أن النائب العام السعودي، سعود بن عبد الله المعجب، أعلن سنة 2018 أن التحقيقات الأولية في قضية اختفاء خاشقجي أظهرت "وفاته" نتيجة "اشتباك بالأيدي" نجم عن شجار مع أشخاص قابلوه في قنصلية المملكة في اسطنبول بتركيا يوم 2 أكتوبر من العام نفسه.

وذكر أنه تم توقيف 18 شخصا حتى الآن في إطار التحريات، فيما أوضح مصدر مسؤول رسمي أنهم جميعا من الجنسية السعودية، دون الكشف عن مكان وجود جثمان الصحفي.

المصدر: رويترز + وكالات

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