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الشرطة التركية تأجل تفتيش منزل القنصل السعودي في اسطنبول

أخبار العالم

الشرطة التركية تأجل تفتيش منزل القنصل السعودي في اسطنبول
AFP
شرطي تركي أمام مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول
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أجلت الشرطة التركية تفتيش مقر إقامة القنصل السعودي في اسطنبول، محمد العتيبي، الذي كان مقررا اليوم في إطار التحقيق في اختفاء جمال خاشقجي، إلى الأربعاء.

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وأوضحت الشرطة أن تفتيش منزل القنصل أجل لأن مسؤولين سعوديين لم يتمكنوا من الانضمام إلى المفتشين الأتراك اليوم. 

وسبق أن أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو عن توسيع نطاق إجراءات التحقيق في اختفاء خاشقجي ليشمل منزل القنصل السعودي في اسطنبول والسيارات التابعة للقنصلية.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن القنصل السعودي محمد العتيبي في اسطنبول غادر تركيا اليوم متوجها إلى المملكة.

المصدر: رويترز

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