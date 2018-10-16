فريق التحقيق يستعد لدخول منزل القنصل السعودي في اسطنبول

أفاد مراسلنا في تركيا بأن إجراءات أمنية اتخذت في محيط مقر إقامة القنصل السعودي باسطنبول استعدادا لدخول فريق التحقيق في قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وفي نفس السياق، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في وقت سابق من الثلاثاء، إن النيابة العامة التركية قد تلجأ لأخذ إفادات أشخاص في القنصلية السعودية في إطار التحقيقات في قضية خاشقجي.

وأضاف جاويش أوغلو أن "الادعاء العام قد يلجأ لأخذ إفادات الأشخاص(في القنصلية السعودية) الذين يراهم مناسبين".

وأشار جاويش أوغلو إلى أن الادعاء العام التركي دخل أمس الاثنين برفقة خبراء، إلى مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول وأكمل أعماله حوالي الساعة 05.00 فجرا بالتوقيت المحلي (02.00 بتوقيت غرينتش).

وأشار إلى أن التحقيقات شملت اليوم مقر القنصلية والسيارات التابعة لها، مشددا على أن هدف تركيا هو "التحقق من مصير خاشقجي الذي فقد بعدما دخل القنصلية العامة السعودية".

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وشدد على أن الادعاء العام هو من يقرر أخذ إفادات أشخاص مناسبين، وأنه من المهم أن تتواصل هذه المرحلة دون عراقيل.

وتابع: "هذه المرحلة لها أهمية أيضا من حيث التعاون مع المملكة العربية السعودية. من ناحية ثانية ينبغي أن يكون هذا الموضوع شفافا ويركز على النتائج. ينبغي توضيح الوضع بحيث لا تبقى إشارات استفهام في ذهن أحد".

وأشار أوغلو إلى أن نظيره الأمريكي مايك بومبيو، يرغب في زيارة أنقرة عقب زيارته الرياض، وأضاف: "لا نعرف ماهية المعلومات التي سيجلبها لنا (بومبيو)، ولا نعرف الأشياء التي لم تنقل إلينا، بالطبع سيتحدث (بومبيو) لنا عن لقاءاته هناك (في الرياض)".

وحول ما ذكرته شبكة "سي أن أن" الإخبارية الأمريكية أمس الاثنين أن "السعودية تعد تقريرا تعترف فيه بأن خاشقجي قتل نتيجة تحقيق جرى بشكل خاطئ"، نفى علمه بأي معلومات في هذا الخصوص.

وأضاف أنا الأولوية بالنسبة لتركيا هي معرفة حقيقة ما حدث لخاشقجي.

المصدر: RT + وكالات