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أردوغان: بعض المواد في القنصلية السعودية في اسطنبول تم إعادة طلائها

أخبار العالم العربي

أردوغان: بعض المواد في القنصلية السعودية في اسطنبول تم إعادة طلائها
Reuters
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بعض المواد في القنصلية السعودية في اسطنبول تم إعادة طلائها، بعد اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنقرة ، تركيا، 16 أكتوبر 2018 أردوغان: هدفنا التوصل إلى أدلة مقنعة في التحقيق حول قضية خاشقجي

وأضاف أردوغان للصحفيين في أنقرة: "آمل أن نتمكن من التوصل إلى استنتاجات من شأنها أن تعطينا تفسيرا معقولا في أقرب وقت ممكن لأن التحقيق يبحث في أشياء كثيرة مثل المواد السامة والمواد التي تتم إزالتها من خلال إعادة طلائها".

يتبع...



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