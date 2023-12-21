نتنياهو وغانتس يعلنان: الحرب على غزة لن تتوقف

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أن "الحرب لن تتوقف حتى تكتمل جميع أهدافها"، موضحا أنه "سيعمل بكل قوة لضمان ألا تشكل غزة أي تهديد لإسرائيل".

وقال نتنياهو: "لن نوقف الحرب حتى نكمل جميع أهدافها، ألا وهي استكمال القضاء على حماس وإطلاق سراح جميع مختطفينا".

وأضاف: "سأعمل بكل قوتي لضمان ألا تشكل غزة أي تهديد لإسرائيل.. لا حماسستان ولا فتحستان".

كما أعلن عضو حكومة الحرب الحالية وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس، أن "العملية في غزة مستمرة، والأضرار التي لحقت بحماس تزداد عمقا وستستمر في عمق المنطقة وفي مراحل مختلفة".

وأوضح غانتس: "لا توجد نية لوقف القتال حتى نعيد مختطفينا، ونغير الواقع في كل من الجنوب والشمال". مشيرا إلى أن "رفض حماس إطلاق سراح المختطفين بعد أكثر من 70 يوما، هو دليل آخر على ضرورة إزالة تهديدها".

هذا وأصدرت "كتائب القسام" منشورا على حسابها في "تلغرام"، أشارت فيه إلى الخطر الذي أصاب أسرى إسرائيليين محتجزين لديها. مؤكدة أنه "رغم الحرص على الحفاظ على حياتهم لا يزال نتنياهو يصر على قتلهم".

كما هدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، بسحب حزبه من الائتلاف الحاكم بقيادة بنيامين نتنياهو، في حال وقف الحرب على غزة قبل القضاء على حركة "حماس".

ومع دخول الحرب يومها الـ76، تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب قطاع غزة، فيما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الغرب لا يبدي أي استعداد لبذل الجهود اللازمة لقيام دولة فلسطينية، ويحاول "إغراق" هذه القضية في مبادرات مشبوهة.

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المصدر: RT + "يديعوت أحرونوت"