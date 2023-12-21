"القسام" تعلن قتل 17 جنديا إسرائيليا مساء اليوم في منطقتي التوام واليرموك وتكشف التفاصيل

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس اليوم الخميس قتل 17 جنديا إسرائيليا خلال معارك في منطقتي التوام واليرموك شمالي قطاع غزة.

وقالت القسام في بيان: "تمكن مجاهدونا من استهداف قوة صهيونية خاصة في منطقة التوام شمال مدينة غزة بعبوات "الشواظ" والاشتباك معها بالرشاشات الثقيلة وأكد مجاهدونا قتل 11 جنديا من أفرادها، ثم قاموا بتفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة الإسناد التابعة لها والمكونة من 8 جنود".

وفي بيان آخر منفصل، قالت القسام: "بعد عودتهم من خطوط القتال في منطقة اليرموك بمدينة غزة.. أبلغ مجاهدو القسام بالإغارة على بيت يتحصن به عدد من جنود الاحتلال وبالتعامل معهم بالأسلحة المناسبة وتمكن مجاهدونا من الإجهاز على 6 جنود وإصابة آخرين".

وفي السياق ذاته، قالت "القسام": "أبلغ مجاهدو كتائب القسام وسرايا القدس بعد عودتهم من خطوط القتال في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، عن استهداف آليتين عسكريتين من نوع ميركفاه بالقذائف المضادة للدروع، كما أبلغ مجاهدونا بعد عودتهم من خطوط القتال في مدينة غزة، عن استهدافهم 7 آليات صهيونية في محاور القتال المختلفة وهم يؤكدون تحقيقهم إصابات محققة بها وتدمير وإحراق بعضها بالكامل".

المصدر: RT