الجيش الإسرائيلي يعلن توسيع رقعة عملياته إلى وسط قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس أن قواته أنهت عملياتها العسكرية في الجزء الجنوبي من مدينة غزة ووسعت رقعة القتال إلى الجزء الأوسط من قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "الفرقة 99 أكملت عملياتها في الجزء الجنوبي من مدينة غزة ووسعت رقعة القتال إلى وسط قطاع غزة"، زاعما أن الفرقة "تمكنت خلال عملياتها من القضاء على المئات من مقاتلي حركة حماس... وقامت بتدمير بنى تحتية عسكرية تابعة للحركة إلى جانب مصادرة مجموعة كبيرة من الأسلحة والمتفجرات وكذلك دراجات نارية" على حد قول البيان.

وذكر البيان أنه "تم تدمير ممرات الأنفاق خلال العمليات ويحتوي بعض منها على بنى تحتية خاصة بإمدادات الكهرباء والمياه" مشيرا إلى أن "الهدف من عمل الفرقة الـ 99 هو فرض السيطرة العملياتية على المنطقة الواقعة بين شمال قطاع غزة والمناطق الوسطى منه".

وأجبرت القوات الإسرائيلية اليوم الخميس المواطنين الفلسطينيين على النزوح قسرا عن منطقة واسعة في مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وأعلن المكتب الحكومي في غزة أن عدد ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع بلغ 20 ألفا، والمصابين 52.6 ألفاً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس ارتفاع حصيلة قتلاه إلى 469 منذ 7 أكتوبر، فيما بلغ عدد قتلاه منذ بدء عمليته البرية في غزة في الـ27 أكتوبر، 137 عسكريا.

وقد دخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ76 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.

المصدر: نوفوستي + RT