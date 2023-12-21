"فرانس برس": إسرائيل أخطرت سكان عدة مناطق في خان يونس بإخلاء منازلهم

أفادت وكالة "فرانس برس" بأن الجيش الإسرائيلي أصدر أمرا لسكان بعض المناطق في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بإخلاء منازلهم.

وأشارت الوكالة نقلا عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إلى أن أمر الإخلاء صدر أمس الأربعاء.

ونشر الجيش الإسرائيلي خرائط تظهر المناطق التي يطلب إخلاءها وتشكل خمس مساحة محافظة خان يونس، والطرق التي يمكن للمدنيين عبورها إلى المناطق الآمنة.

ولفتت "أوتشا" إلى أن المنطقة التي أمرت إسرائيل بإخلائها كان يقطنها حتى 7 أكتوبر أكثر من 111 ألف نسمة ونزح إليها منذ بدء النزاع حوالى 141 ألف فلسطيني يعيشون حاليا في 32 مخيّما.

وأعلن المكتب الحكومي في غزة أن عدد ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع بلغ 20 ألفا، والمصابين 52.6 ألف منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ76 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.

المصدر: نوفوستي