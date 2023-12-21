أنقرة تطالب الاتحاد الأوروبي بخطوات مشجعة تجاهها وتكشف نظرة بروكسل إليها

اعتبر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن الاتحاد الأوروبي ينظر إلى تركيا على أنها منافس له ولا يراها بعين الشريك، مشيرا إلى أن بروكسل لم تُقدم على أي خطوات مشجعة تجاه أنقرة.

وقال الوزير التركي اليوم الخميس في كلمته أمام برلمان بلاده: "نحن عازمون على دفع عملية التكامل مع الاتحاد الأوروبي قدما. لكن هذا يتطلب إرادة من قبل الاتحاد (الأوروبي)".

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ولفت فيدان إلى أن من الضروري أن "يتجاوز الاتحاد الأوروبي مسألة الافتقار إلى الرؤية الاستراتيجية والحس السليم الذي يتأتى من المصلحة الذاتية الضيّقة لبعض أعضائه".

وأضاف: "ولسوء الحظ، فإن الاتحاد الأوروبي لا يتّخذ نفس الخطوات المشجعة تجاه تركيا التي يتخذها تجاه الدول المرشحة الأخرى. ولو اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات ملموسة لتكثيف عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، لخلق بذلك فرصا جديدة لكلا الجانبين".

وأردف قائلا: "ومع ذلك، فما أن الاتحاد الأوروبي ينظر إلى تركيا كمنافس وليس كشريك، وأن بعض حلفائنا في الناتو لا يأخذون اعتباراتنا الأمنية في الاعتبار، تضطر بلادنا إلى تطوير المزيد من القدرات والاستراتيجيات البديلة. بالنسبة لنا، هذا ليس خيارنا، لكنه أصبح ضرورة من أجل ديمومة دولتنا وأمتنا".

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تجدر الإشارة إلى أن تركيا كانت قد وقعت "اتفاقية الشراكة" مع الاتحاد الأوروبي، ثم مع المجموعة الاقتصادية الأوروبية، في العام 1963 وتقدمت بطلب للحصول على عضوية الاتحاد في عام 1987.

ومع ذلك، لم تبدأ مفاوضات الانضمام إلا في عام 2005 وتم تعليقها مرارا بسبب وجود خلافات. وما زال 16 فصلا من أصل 35 فصلا من ملف المفاوضات مفتوحاً للتفاوض في الوقت الحالي.

وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن مساري تركيا والاتحاد الأوروبي "قد يتباعدان" إذا لزم الأمر.

المصدر: نوفوستي