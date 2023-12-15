صحيفة: تأجيل البت في مستقبل العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي إلى الربيع

أفادت صحيفة Milliyet، بأنه تم تأجيل اتخاذ القرار بشأن الآفاق المستقبلية لتكامل تركيا الأوروبي، حتى قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة المقرر عقدها في شهر مارس من العام المقبل.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لها، أن زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قدموا تقييما إيجابيا لتقرير المفوضية الأوروبية بشأن تركيا، الذي أعلنه في نهاية نوفمبر رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، ولذلك تم الاقتراح للنظر فيه في الاجتماع القمة المقبل في يومي 21 و22 مارس.

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ومن المتوقع أن تتم الموافقة في القمة على الوثيقة الخاصة بحالة العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين تركيا والاتحاد الأوروبي، والتي تم إعدادها وفقا لتعليمات الاتحاد الأوروبي في يونيو.

في قمة الاتحاد الأوروبي يوم 14 ديسمبر، تقرر بدء المفاوضات بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مع أوكرانيا ومولدوفا، والتي يمكن أن تبدأ في مارس 2024.

كما أعلنت القمة عن منح جورجيا وضع المرشح ووعدت بالعودة في مارس للنظر في بدء مفاوضات انضمام البوسنة والهرسك إلى الاتحاد الأوروبي.

وبدأت المفاوضات بين تركيا والاتحاد الأوروبي بشأن الانضمام إلى المجموعة في عام 2005. ولم يتم حتى الآن حل 16 نقطة من أصل 35 مما يسمى بملف المفاوضات. ومن بين العقبات التي تعترض عملية المفاوضات - المشكلة القبرصية.

المصدر: تاس