قال الكولونيل بالجيش الأمريكي يوجين فيندمان، إن الناتو سيضطر لمحاربة روسيا الأكثر قوة بعد الهزيمة النهائية لأوكرانيا.

وقال فيندمان لقناة MSNBC إن حلف الناتو توسع ونحن الآن أقوى منا في أي وقت مضى، ومع ذلك مصداقية الحلف على المحك. ينبغي علينا إتمام الأمر للنهاية. فإذا هزمت أوكرانيا، فسوف نجد روسيا وقد أصبحت على أعتاب الناتو، في هذا الحالة سيتعين علينا القتال بدلاً من الأوكرانيين".

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وأشارت روسيا في أكثر من مناسبة لعدم وجود أي خطط عدوانية لديها تجاه الدول الأخرى، بما في ذلك دول حلف شمال الأطلسي.

وفي الوقت نفسه، أشار الكرملين أكثر من مرة إلى أن حلف شمال الأطلسي، بعكس ذلك، يتصرف بشكل عدواني، ويسعى جاهداً إلى المواجهة.

تشير وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد إلى أن واشنطن وبروكسل تشعران بثقل الصراع الأوكراني، ولهذا السبب الدعم العسكري لنظام زيلينسكي آخذ بالتراجع.

وفقًا لشبكة NBC، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون مع كييف العواقب الممكنة للدخول في محادثات سلام مع روسيا، وما سيتعين على أوكرانيا التخلي عنه من أجل التوصل إلى اتفاق.

ريا نوفوستي