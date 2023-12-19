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مباحثات بين أردوغان وأمير الكويت الجديد

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مباحثات بين أردوغان وأمير الكويت الجديد
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أجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي مباحثات مع أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وبحسب بيان الرئاسة التركية، أعرب أردوغان عن تعازيه للشيخ مشعل في وفاة الأمير السابق الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

كما هنأ أردوغان، الشيخ مشعل بتوليه منصب أمير الكويت.

وأضاف البيان: "الجانبان ناقشا أيضا في الاتصال الهاتفي العلاقات التركية الكويتية، وملفات إقليمية وأخرى دولية".

وودع العالم العربي الشيخ نواف الأحمد الصباح، ببيانات نعي وتعاز مع إعلان الحداد وإقامة صلاة الغائب في دول بينها السعودية ومصر وقطر والإمارات.

وتوفي أمير دولة الكويت، عن عمر ناهز 86 عاما، وعين ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح أميرا للبلاد.

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المصدر: "الأناضول"

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