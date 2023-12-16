قادة دول وزعماء ينعون أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح

نعى قادة العديد من الدول العربية والغربية أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح الذي وافته المنية اليوم السبت، ونكست أعلامها وأعلنت الحداد الرسمي.

وقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعازيه لولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد بوفاة شقيقه أمير البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح الذي وافته المنية اليوم السبت.

وأعرب بوتين عن "التعاطف والمواساة لجميع أفراد أسرة الصباح وشعب الكويت الصديق".

ونعى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، أمير دولة الكويت الراحل، وأعلن الحداد العام في البلاد لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم السبت، وتنكيس الأعلام داخل البلاد وفي السفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج.

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رحم الله الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وخالص العزاء وعميق المواساة إلى آل الصباح الكرام والشعب الكويتي الشقيق في هذا المصاب الجلل. لقد كان الراحل الكبير قائدًا حكيمًا قام بدور كبير في تعزيز العلاقات الإماراتية-الكويتية ودعم العمل الخليجي المشترك. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) December 16, 2023

كما نعى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمير الكويت، وقدم العزاء لأسرة آل الصباح وأهل الكويت.

عزاؤنا لأهلنا في الكويت .. ولإخواننا أسرة آل الصباح في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ نواف الأحمد الصباح .. خدم وطنه ستة عقود .. وأدى أمانته بكل إخلاص .. وحط رحاله عند غفور كريم .. نسأل الله له الفردوس الأعلى من الجنة .. وإنا لله وإنا إليه راجعون .. pic.twitter.com/RfRiMjUqsw — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 16, 2023

ونعى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الأمير الراحل، وأصدر مذكرة قضت باعلان الحداد الرسمي لغاية يوم الاثنين.

أصدر رئيس الحكومة #نجيب_ميقاتي مذكرة قضت باعلان الحداد الرسمي على وفاة المغفور له أمير دولة #الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وجاء في نص المذكرة: يُعلن الحداد الرسمي على وفاة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة المغفور له الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي انتقل الى… pic.twitter.com/vusThL5yoE — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) December 16, 2023

ونعى شيخ الأزهر الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وجاء في البيان، "بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، ينعى فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، والذي وافته المنية صباح اليوم السبت، بعد أن قضى طيلة حياته في خدمة شعبه ووطنه، ودعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية".



وتقدم شيخ الأزهر "بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الشعب الكويتي وإلى أسرة الفقيد الكبير الراحل، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الأمة العربية والإسلامية بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق أسرته وشعب الكويت العزيز الصبر والسلوان، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما أعرب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية عن خالص العزاء والمواساة لدولة الكويت، قيادة وحكومة وشعبا ولكل الأمة العربية في وفاة أمير الكويت.

واعتبر أبو الغيط أن فقيد الأمة العربية هو "رمز للإنسانية السمحاء، وقد أفنى حياته في خدمة بلده في زمن الاستقرار وفي زمن التحديات الكبرى التي عرفتها دولة الكويت، وأن سموه آمن بالعمل العربي المشترك كغاية لا بديل عنها وظلت الكويت في عهده احد دعائم عمل المنظومة العربية وفي القلب منها جامعة الدول العربية".

وذكر الأمين العام أن "مآثر فقيد الأمة العربية تجعل ذكراه راسخة في الوعي العربي وأن الجامعة العربية تقف مع شعب الكويت في هذا الوقت الحزين بكل الدعم والتأييد والدعوات الصادقة".

وعزّى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أهل الكويت بفقدان الأمير، وأعلن الحداد على الفقيد لثلاثة أيام في جميع أنحاء البلاد.

ونعى عاهل السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، الأمير الراحل وقدموا بالغ التعازي والمواساة لأهل الكويت حكومة وشعبا.

وأعلنت دولة الكويت الحداد الرسمي لمدة 40 يوما وإغلاق الدوائر الرسمية لمدة 3 أيام تنتهي مساء يوم الثلاثاء.

المصدر: RT