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بوتين يعزي ولي عهد الكويت بوفاة شقيقه أمير البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح

بوتين يعزي ولي عهد الكويت بوفاة شقيقه أمير البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح

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بوتين يعزي ولي عهد الكويت بوفاة شقيقه أمير البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح
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أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه لولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد بوفاة شقيقه أمير البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح الذي وافته المنية اليوم السبت.

وكتب بوتين في برقية أرسلت إلى ولي العهد ونشر نصها على موقع الكرملين الإلكتروني: "صاحب السمو، أرجو أن تتقبلوا خالص التعازي في وفاة أخيكم الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح.. الأمير نواف الأحمد  كانت له مكانة كبيرة في الشرق الأوسط. لقد فعل الكثير من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية للكويت وتعزيز مكانتها على الساحة الدولية. ونحن نقدر مساهمته الشخصية في تعزيز العلاقات الودية الروسية الكويتية".

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وأعرب بوتين عن "التعاطف والمواساة لجميع أفراد أسرة الصباح وشعب الكويت الصديق".

ونعى الديوان الأميري الكويتي، اليوم السبت، أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي وافته المنية عن عمر يناهز 86 عاما.

ونادى مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه الاستثنائي بولي العهد الشيخ مشعل الأحمد أميرا للبلاد.

المصدر: RT

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