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الكويت تشيع أميرها الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (فيديو+صور)

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تشيّع الكويت، الأحد، جثمان أميرها الراحل، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وأقيمت صلاة الجنازة في مسجد بلال بن رباح في منطقة الصديق بحضور أمير البلاد الجديد، الشيخ مشعل.

وتقدم أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح صفوف المصلين في صلاة الجنازة على جثمان أمير البلاد الراحل،  في مسجد بلال بن رباح في منطقة الصديق.

ونقل جثمان أمير الكويت الراحل إلى مقبرة الصليبيخات حيث ووري الثرى.


وقال الديوان الأميري إن مراسم دفن جثمان الأمير مقتصرة على أقربائه فقط في مسجد بلال بن رباح، اليوم الأحد، على أن يتم تلقي التعازي غدا الاثنين.

وأعلن الحداد في الكويت وتنكيس الأعلام مدة 40 يوما، وتعطيل الدوائر الحكومية 3 أيام.

وتوفي أمير دولة الكويت، أمس السبت، عن عمر ناهز 86 عاما، وعين  ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح أميرا للبلاد.

الكويت تشيع أميرها الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (فيديو+صور)

الكويت تشيع أميرها الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (فيديو+صور)

الكويت تشيع أميرها الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (فيديو+صور)

الكويت تشيع أميرها الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (فيديو+صور)

الكويت تشيع أميرها الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (فيديو+صور)

الكويت تشيع أميرها الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (فيديو+صور)

المصدر: RT، وسائل إعلام كويتية

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