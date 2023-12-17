الكويت تشيع أميرها الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (فيديو+صور)

تشيّع الكويت، الأحد، جثمان أميرها الراحل، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وأقيمت صلاة الجنازة في مسجد بلال بن رباح في منطقة الصديق بحضور أمير البلاد الجديد، الشيخ مشعل.

وتقدم أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح صفوف المصلين في صلاة الجنازة على جثمان أمير البلاد الراحل، في مسجد بلال بن رباح في منطقة الصديق.

ونقل جثمان أمير الكويت الراحل إلى مقبرة الصليبيخات حيث ووري الثرى.



وقال الديوان الأميري إن مراسم دفن جثمان الأمير مقتصرة على أقربائه فقط في مسجد بلال بن رباح، اليوم الأحد، على أن يتم تلقي التعازي غدا الاثنين.

وأعلن الحداد في الكويت وتنكيس الأعلام مدة 40 يوما، وتعطيل الدوائر الحكومية 3 أيام.

وتوفي أمير دولة الكويت، أمس السبت، عن عمر ناهز 86 عاما، وعين ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح أميرا للبلاد.

دموع غالية من سمو الامير الشيخ مشعل الاحمد على فقيد الكويت سمو الأمير الراحل #الشيخ_نواف_الاحمد_الصباح#الديوان_الاميري#مسجد_بلال_بن_رباحpic.twitter.com/LnTtrlfAWz — ترند (@Trendntwork_kw) December 17, 2023

دموع غاليه من سمو الامير الشيخ مشعل الاحمد على فقيد الكويت سمو الامير الراحل #الشيخ_نواف_الاحمد_الصباح#الديوان_الاميري#مسجد_بلال_بن_رباحpic.twitter.com/jWROr12zi3 — حصري (@7ssry) December 17, 2023

المصدر: RT، وسائل إعلام كويتية



