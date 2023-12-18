"الأناضول": تركيا وهنغاريا تخططان لتوقيع 16 اتفاقية أثناء زيارة أردوغان إلى بودابست

أفادت وكالة الأناضول بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيقوم بزيارة إلى هنغاريا تستغرق يوما واحدا، اليوم الاثنين، وأن الطرفين ينويان توقيع 16 اتفاقية تعاون في مختلف المجالات.

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وتابعت الوكالة أن هذه الاتفاقيات ستسمح بزيادة التبادل التجاري الثنائي للبلدين إلى 6 مليارات دولار وفي المستقبل إلى 10 مليارات دولار.

وتتزامن زيارة أردوغان إلى هنغاريا مع الذكرى المئوية لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. ومن المتوقع أن يلتقي أردوغان أثناء زيارته مع نظيرته الهنغارية كاتالين نوفاك ورئيس الوزراء فيكتور أوربان. كما من المخطط عقد جلسة لمجلس التعاون الاستراتيجي الثنائي.

ومن المتوقع أن يناقش الطرفان بالإضافة إلى العلاقات الثنائية مسائل التكامل الأوروبي لتركيا والوضع في قطاع غزة.

المصدر: تاس