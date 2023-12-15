ماسك يعلق بعلامتين على القرار الأمريكي الأخير بشأن أوكرانيا

علق الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، على منشور المخرج روبي ستاربوك على منصة "إكس"، بعلامتي تعجب حول الموافقة على ميزانية الدفاع الأمريكية 2024 مع تخصيص الموارد المالية لأوكرانيا.

وكتب المخرج روبي ستاربوك على منصة "إكس": "تهانينا للجميع، أغلبية الجمهوريين في مجلس النواب صوتوا لصالح: المزيد من التجسس بدون إذن قضائي على الأمريكيين، والمزيد من قضايا الإجهاض الممولة من دافعي الضرائب، والمزيد من $$$ لأوكرانيا.. خيانة كاملة مع مثل هؤلاء الجمهوريين، من يحتاج إلى الديمقراطيين؟، هذا جنون".

Congrats everyone, your Republican House majority just voted for:



• More warrantless spying on Americans

• More taxpayer funded abortion trips

• More taxpayer funded sex changes

• More $$$ for Ukraine



Total betrayal. With Republicans like these, who needs Democrats? Lunacy. pic.twitter.com/WU5rY7aDrN — Robby Starbuck (@robbystarbuck) December 14, 2023

وأظهرت نتائج التصويت أن مجلس النواب أيد مشروع ميزانية الدفاع الأمريكية للعام المالي 2024 بقيمة 883.7 مليار دولار. حيث وافق 310 مشرعين، وعارضه 118.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال اجتماع مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، سابقا، أنه وقع مرسوما بتخصيص حزمة مساعدات جديدة بقيمة 200 مليون دولار لكييف.

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المصدر: نوفوستي