وزير خارجية أبخازيا لـRT: نتطلع وسوريا إلى نظام دولي أكثر استقرارا وعدلا عبر التعددية القطبية

أكد وزير خارجية أبخازيا أينال أرديزنبا التطلع مع سوريا لنظام دولي أكثر استقرارا وأمنا وعدلا عبر التعددية القطبية، وقال نريد عالما جديدا لتوفير حقوقنا بالحصول على مزيد من العدالة.

وجاءت تصريحات الوزير أرديزنبا لـRT خلال زيارته العاصمة السورية دمشق مع وفد رسمي حيث التقى خلالها الرئيس السوري بشار الأسد ووزير الخارجية فيصل المقداد.

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وأشار الوزير إلى أنها أول زيارة له إلى سوريا، "ونستطيع أن نرى أن الإرهاب الدولي قد تم تدميره بشكل كبير وأن الشوارع آمنة ومحمية، ومن الضروري القول إن دمشق كانت محاطة بالإرهابيين قبل عدة سنوات، بينما الوضع مختلف تماما الآن ونحن سعداء بذلك".

مناقشة العملية الروسية الخاصة

ولفت وزير الخارجية أرديزنبا إلى أنه كانت هناك اليوم وبالأمس اجتماعات مع الرئيس الأسد والوزير المقداد "وناقشنا العديد من القضايا على المستوى العالمي والإقليمي والثنائي بين سوريا وأبخازيا من أجل تطوير علاقاتنا الثنائية".

وكشف أنه تمت مناقشة العملية العسكرية الخاصة لروسيا الاتحادية في أوكرانيا، مؤكدا أن الجانبين السوري والأبخازي يدعمانها بصورة تامة "لأنها الخطوة الأولى نحو تحقيق التعددية القطبية".

محاربة المنظمات الغربية غير الحكومية

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وكشف أن الرئيس الأسد أعرب خلال المحادثات بين الجانبين أن سيتم تعزيز الحوارات الثنائية بين سوريا وأبخازيا، "كما ناقشنا بشكل خاص مهمتنا المستقبلية في محاربة المنظمات الغربية غير الحكومية، علما أنها تعمل في أبخازيا أيضا ويحاولون التدخل في شؤوننا الداخلية"، بحسب الوزير.

وأكد أرديزنبا أن أبخازيا "ستستفيد من تجربة سوريا في محاربة هذه المنظمات غير الحكومية"، كما أنّنا ناقشنا جدول الأعمال الثنائي "وسنعمل على تطوير تعاوننا في مجالات الرياضة والثقافة والزراعة والاقتصاد وغيرها من المجالات".

وعن مشروع اتفاقية اقتصادية بين الدولتين، أوضح أن الأسد أشار خلال المناقشات إلى أهمية الاقتصاد والتجارة كأساس للعلاقات الثنائية بين جميع الدول، "ولذلك من المهم اتخاذ خطوات فعّالة لتطوير علاقاتنا الاقتصادية وقبل كل شيء ضرورة إصلاح علاقاتنا المالية كي يكون لدينا أسس مالية للتجارة وبعدها سنعمل على تطوير التجارة بين بلدينا".

تشغيل مطار في العاصمة سوخوم

وتحدث أن بلاده ستقوم بتشغيل مطار في العاصمة سوخوم خلال سنة أو اثنتين "وبذلك ستكون لدينا فرصة لإنشاء وتطوير مستوى جديد من العلاقات التجارية والاقتصادية."

كارثة إنسانية في غزة

وعن العدوان الإسرائيلي على سوريا والحرب في غزة وتداعياتها على المنطقة، أكد لـRT أن ما يجري في غزة هو كارثة إنسانية، وندين هذا بشدة ونستطيع رؤية ما تفعله إسرائيل وما تريد فعله هناك، وهذا للأسف عدوان ضد المدنيين ومع ذلك فشلت الأمم المتحدة بتوفير الأمن للمنطقة ونأمل أن ينتهي كل شيء على أفضل وجه.

المصدر: RT