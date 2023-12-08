أبخازيا تعلن دعمها قرار الرئيس الروسي الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة

أعلن رئيس جمهورية أبخازيا، أصلان بجانيا، تأييده ودعمه لقرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها في مارس القادم.

وقال بجانيا في بيان نشره على موقعه الرسمي على الإنترنت: "أؤيد تماما قرار رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين بالترشح للانتخابات المقبلة"، مضيفا أن حجم التحديات والتهديدات في العالم الحديث يتطلب تحليلا عميقا وإجراءات حاسمة.

وأضاف أن "قوة وخبرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضروريتان لتشكيل عالم عادل متعدد الأقطاب وتعزيز موقف الأغلبية العالمية".

ووفقا لرئيس أبخازيا، فإن "الدعم الشعبي الواسع النطاق يؤكد استراتيجية فلاديمير بوتين الفعالة لتطوير الاقتصاد والتنمية الاجتماعية وتعزيز المواقف الدولية لروسيا العظمى".

هذا وقد أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، نيته المشاركة في الانتخابات الرئاسية عام 2024.

المصدر: تاس