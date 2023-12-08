جمهورية لوغانسك تعلن دعمها لبوتين في الانتخابات الرئاسية المقبلة

أكد رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باستشنيك، دعم الجمورية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد إعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية العام المقبل.

وكتب باسِتشنيك في قناته على "تلغرام": "اليوم أعلن (الرئيس الروسي) فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين موافقته على المشاركة في الانتخابات الرئاسية لعام 2024... نيابة عن الجمهورية بأكملها، أريد أن أقول إن شعب منطقة لوغانسك مع الرئيس!".

وأشار إلى أن سكان جمهورية لوغانسك اتخذوا قرارهم في عام 2014.

وأضاف: "اليوم نحن على استعداد لتأكيد ذلك بثقة. لقد كانت جمهورية لوغانسك الشعبية دائما أرضا روسية. وسيظل شعب لوغانسك دائما متضامنا مع شعب روسيا المتعدد الجنسيات. ويعمل رئيسنا اليوم كضامن للتنمية والحركة إلى الأمام، ضامن للاستقرار والرفاهية الاقتصادية، ضامن للنصر".

وأكد أنه "فقط من خلال الاتحاد حول الرئيس، يمكننا أن نتحد في مواجهة التهديدات الخارجية ومن أجل مستقبل روسيا!".

هذا وقد أعلن بوتين اليوم الجمعة، قراره المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في مارس 2024.

تم انتخاب فلاديمير بوتين لمنصب رئيس روسيا 4 مرات - في الأعوام 2000 و2004 و2012 و2018.

وبعد اعتماد التعديلات في دستور روسيا الاتحادية، حصل بوتين على حق الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في عام 2024.

المصدر: نوفوستي