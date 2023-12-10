طائرات التحالف الدولي تنتهك الأجواء السورية 9 مرات خلال يوم واحد

انتهكت طائرات مقاتلة وهجومية وطائرة بدون طيار تابعة لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، الأجواء السورية اليوم الأحد.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، فاديم كوليت، إن "طيران ما يسمى بالتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية خلق أوضاع خطيرة في سماء سوريا، حيث يحلق في انتهاك لبروتوكولات عدم التصادم وانتهاك المجال الجوي السوري".

وأضاف أنه تم تسجيل 9 خروقات لطائرات التحالف الدولي في المجال الجوي السوري في منطقة التنف خلال يوم واحد.

المصدر: تاس