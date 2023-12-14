مسؤول روسي: هدفنا ليس احتلال أوكرانيا ولا تدميرها

قال نائب مندوب روسيا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ألكسندر فولغاريف، إن روسيا "ليس هدفها غزو أوكرانيا أو تدميرها"، كما يحاول البعض تصوير ذلك، بل ضمان أمننا على المدى الطويل.

وقال فولغاريف، خلال اجتماع للمجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، يوم الخميس، إن "روسيا ليس لديها هدف غزو أوكرانيا أو تدميرها، ولم يكن ذلك أبدا، كما يحاول بعض خصومنا تصويره هنا".

وأوضح أن "روسيا تحرر أراضيها التي تسيطر عليها اليوم مؤقتا قوات الاحتلال العميلة باستخدام أسلحة الناتو، وضمان أمننا على المدى الطويل".

وأطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 فبراير 2022، وأوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدفها هو حماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا للإبادة الجماعية على أيدي نظام كييف لمدة ثماني سنوات.

كما لفت إلى أن العملية الخاصة كانت إجراء قسريا، ولم تترك لروسيا أي فرصة سوى ذلك.

هذا وتحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بداية مؤتمره الصحفي السنوي يوم الخميس، عن الأراضي الروسية وتاريخ علاقة موسكو مع الغرب في ظل النزاع الأوكراني.

كما أشار بوتين إلى أن "الغرب كان الطرف الذي أفسد العلاقات، وحاول دائما دفع روسيا إلى مكان ما في الخلفية متجاهلا مصالحها الخاصة".

وأكد أن "رغبة الناتو الجامحة في الاقتراب من حدود روسيا من خلال ضم أوكرانيا إلى الحلف، أدت إلى المآسي الحالية، وتسببت بالأحداث الدموية في دونباس لمدة ثماني سنوات، لقد أجبرونا على اتخاذ هذه الإجراءات".

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المصدر: نوفوستي