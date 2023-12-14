نائب نمساوي: الاتحاد الأوروبي لن يجني أي فوائد من انضمام أوكرانيا

قال عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الحرية النمساوي، هارالد فيليمسكي، إن الاتحاد الأوروبي لن يجني أي فوائد من انضمام أوكرانيا، داعيا المستشار كارل نيهامر، للتصويت ضد بدء المفاوضات.

وأكد هارالد فيليمسكي، خلال كلمة له بالبرلمان الأوروبي عن حزب الحرية النمساوي، قائلا: "لن يحصل الاتحاد الأوروبي على أي فوائد من انضمام أوكرانيا، بل على العكس من ذلك، سيواجه عددا من المشاكل الإضافية الضخمة. لماذا يتعين على المواطنين الأوروبيين أن يتحملوا هذا الأمر، هو ببساطة أمر غير مفهوم".

وأضاف: "ندعو مستشار حزب الشعب النمساوي كارل نيهامر، إلى التصويت ضد بدء المفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي". موضحا أن "هذه الخطوة ستتوافق مع رأي غالبية النمساويين، الذين لا يريدون انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد".

وأشار النائب النمساوي إلى "نتائج استطلاع نشره المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، هذا الأسبوع، والذي أظهر أن 52% من النمساويين يعارضون انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، و28% فقط يؤيدون ذلك".

وقال: "لا يوجد سبب منطقي يدفع الاتحاد الأوروبي إلى قبول أوكرانيا، فالمشاكل والعواقب بالنسبة للدول الأعضاء الحالية ستكون هائلة.. بالإضافة إلى ذلك، فإن بدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مع دولة في حالة صراع سيكون غير مسبوق تاريخيا".

وخلص فيليمسكي إلى أنه "بموجب الالتزام بتقديم المساعدة المنصوص عليها في معاهدات الاتحاد الأوروبي، فإن الاتحاد سوف يشارك بشكل كامل في الصراع، ومن وجهة نظر النمسا المحايدة على وجه الخصوص، يجب تجنب ذلك بأي ثمن".

هذا وأكد وزير الخارجية السلوفاكي يوراي بلانار، في وقت سابق، أن الظروف الحالية لا تسمح لأوكرانيا بالانضمام للاتحاد الأوروبي، فيما يبقى "الشيء الأكثر أهمية البحث عن حل سلمي للصراع".

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المصدر: RT + نوفوستي