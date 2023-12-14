قالت صحيفة بوليتيكو، إن الكثير من المسؤولين الأوروبيين يعترفون في أحاديثهم الخاصة بأن أوكرانيا لم تعد تمثل الأولوية الأهم في حياة معظم زعماء الاتحاد الأوروبي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أوروبيين كبار، أنهم يسمون أوكرانيا "بالثقب الأسود" الذي يبتلع الأموال الضخمة.

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وتشير الصحيفة إلى أنه على الرغم من الدعم الرسمي والتصريحات بأن هنغاريا، معزولة في موقفها بشأن منع المساعدات عن نظام كييف، فإن العديد من المسؤولين الأوروبيين يدركون أن النزاع في أوكرانيا لم يعد الأولوية القصوى في الحياة اليومية لمعظم زعماء الاتحاد الأوروبي.

وقال مصدر أوروبي للصحيفة بشرط عدم كشف اسمه: "الشكوك تتزايد... ما مدى يأس الوضع في ساحة المعركة؟ ما هو حجم الأموال الإضافية التي سنضخها في هذا الثقب الأسود؟ سيركب الشعبويون في جميع أنحاء أوروبا هذه الموجة في الأشهر المقبلة".

وأشار أحد كبار الدبلوماسيين الأوروبيين، إلى ظهور مجموعة جديدة من الدول التي من المرجح أن تغير موقفها بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

المصدر: نوفوستي