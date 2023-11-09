بيسكوف: وعود بروكسل حول انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي تشبه سياسة "العصا والجزرة"

شكك المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في صدق الوعود الأوروبية لأوكرانيا حول انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال بيسكوف في تصريح للصحافي الروسي بافيل زاروبين اليوم الخميس: "الحديث يجري، على الأرجح، إذا جاز التعبير، عن "جزرة مربوطة بعربة" (على عصا)، من غير المرجح أن تكون هذه وعوداً حقيقية".

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ويوم أمس نشرت المفوضية الأوروبية بيانا أوصت فيه أن يبدأ مجلس الاتحاد الأوروبي مفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا ومولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن توقيت الانضمام يعتمد على الإصلاحات ومبدأ "العضوية على أساس الجدارة".

المصدر: RT