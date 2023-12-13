بايدن يشيد باتفاق قمة كوب28 للمناخ باعتباره "خطوة تاريخية"

أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال قمة كوب28 للمناخ في دبي الأربعاء ياعتباره "خطوة تاريخية" في اتّجاه التخلي عن الوقود الأحفوري.

وقال بايدن: "اليوم خلال كوب28، حقق قادة العالم خطوة تاريخية أخرى ملتزمين لأول مرة بالابتعاد عن الوقود الأحفوري الذي يعرّض كوكبنا وسكاننا للخطر".

وأضاف: "ما زال أمامنا الكثير من العمل" لبلوغ الأهداف من أجل الحد من الاحترار العالمي لكن "نتيجة اليوم تقرّبنا (من تحقيق ذلك) خطوة كبيرة".

وقد تبنت دول العالم الأربعاء بالتوافق أول اتفاق تاريخي بشأن المناخ يدعو إلى "التحوّل" باتجاه التخلي تدريجا عن الوقود الأحفوري بما يشمل الفحم والنفط والغاز التي تعد مسؤولة عن الاحترار العالمي.

وأقر النص المنبثق من مفاوضات مطولة وصل خلالها المفاوضون الليل بالنهار في إطار مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) المنعقد في دبي، بالتوافق ومن دون أي اعتراض من بين نحو 200 دولة حاضرة في الجلسة الختامية للمؤتمر.

المصدر: AFP