"كوب28" مساهمات مالية تاريخية لدعم العمل المناخي.. أبرز المشاركين

جمع مؤتمر المناخ "كوب28" في الإمارات أكثر من 83 مليار دولار خلال فعالياته، ليشهد العمل المناخي بذلك مرحلة جديدة.

وفي مؤتمر "كوب28" تم إطلاق عدد من الإعلانات والتعهدات، تعد الأولى من نوعها، وتشمل الانتقال إلى أنظمة غذائية مستدامة، وإعلانات بشأن الصحة، والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، ومبادرات خفض الانبعاثات.

واليوم نشرت وكالة "وام" تفاصيل المساهمات التي قدمتها مختلف المؤسسات والدول، أبرزها 30 مليار دولار قدمتها الإمارات:

وفي وقت سابق اليوم، أقر المجتمعون في مؤتمر المناخ "كوب28" في الإمارات العربية المتحدة، "اتفاق الإمارات" التاريخي الذي يرسي معايير جديدة للعمل المناخي العالمي.

ودعا الاتفاق دول إلى اتخاذ إجراءات، من أبرزها:

- التحول عن استخدام الوقود الأحفوري في نظم الطاقة ابتداء من العقد الحالي بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة لتحقيق صافي انبعاثات صفر بحلول 2050 بما يتماشى مع العلم.

- رفع قدرة الطاقة المتجددة عالميا إلى ثلاثة أمثالها ومضاعفة المعدل السنوي العالمي لتحسين كفاءة استخدام الطاقة بحلول 2030.

المصدر: RT + وام