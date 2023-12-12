ضبط 1.7 طن من المخدرات في سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران

ألقت قوات الأمن الإيرانية القبض على عصابتين لتهريب المخدرات وضبطت طنا و700 كغ من المخدرات بين مدينتي زاهدان وإيرانشهر.

وقال العميد دوست علي جليليان قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق ايران: "عثر ضباط شرطة مكافحة المخدرات في المحافظة، من خلال تنفيذ إجراءات أمنية، على أدلة حول نقل شحنتين كبيرتين من المخدرات من قبل أفراد عصابتين كانوا يعتزمون نقلها من مدينتي زاهدان وإيرانشهر إلى مركز البلاد.

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وأضاف أن الفرق الاستخبارية والعملياتية للشرطة ومن خلال مراقبة التحركات تمكنت أخيرا من رصد أفراد العصابتين الذين كانوا ينقلون شحنات المخدرات في المحاور الفرعية للمدينتين المذكورتين بخمس مركبات.

وتم ضبط خمس مركبات واعتقال ثمانية من مهربي المخدرات في هذه العمليات، كما عثر عناصر الشرطة على طن واحد و700 كيلوغرام من المخدرات خلال تفتيش المركبات المضبوطة.

المصدر: فارس