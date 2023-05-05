الشرطة الإيرانية تعتقل زعيم عصابة كبيرة لتوزيع الكريستال المخدر في زاهدان

أعلن قائد شرطة محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية، دوست علي جليليان، اعتقال زعيم عصابة لتهريب وتوزيع المهلوسات، اعترف بترويج 248 كغ من المخدرات في البلاد.

وأضاف جليليان أن "المراقبة والتدابير الاستخبارية من قبل ضباط شرطة مكافحة المخدرات بالمحافظة اثمرت عن اعتقال رئيس عصابة تهريب المخدرات الصناعية والذي كان يقوم بتوزيع المخدرات في المدن المختلفة".

وقال: "ضباط شرطة مكافحة المخدرات تمكنوا من إلقاء القبض عليه بعد ساعات من المراقبة المستمرة للمخبأ المرصود في وقت مناسب وبسرعة بالتنسيق القضائي خلال عملية مفاجئة".

وأضاف: "لدى المتهم المسمى بالاسم الرمزي "ع.ر" العديد من الملفات القضائية في محافظات مختلفة من البلاد، إحداها قضية قضائية تتعلق بنقل 60 كيلوغراماً من مادة الكريستال إلى محافظة فارس، وقضيتان قضائيتان تتعلقان بنقل 188 كيلوغراماً من المواد الأفيونية من نوع الكريستال في محافظة طهران، حيث اعترف لضباط شرطة مكافحة المخدرات بتهريب 248 كيلوغراماً من الكريستال خلال استجوابه".

المصدر: وكالة إرنا