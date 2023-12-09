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عبارة عن "الحرية" على قميص أهداه رئيس الأرجنتين المنتخب لماكرون تثير سخط سياسيين فرنسيين (صورة)

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Globallookpress
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عبّر السكرتير الأول للحزب الاشتراكي الفرنسي أوليفييه فور عن أسفه لتلقي ماكرون هدية من نظيره الأرجنتيني اليميني خافيير ميلي عبارة عن قميص مكتوب عليه: "عاشت الحرية اللعينة...".

ويتمتع ميلي، الرئيس الأرجنتيني الجديد، بثلاث سمات مميزة: فهو يستخدم المناشير بكل قوته، وتصفيفة شعره تليق بنظيريه الشعبويين ترامب وجونسون، وأخيرا لديه لغة... خاصة به إلى حد كبير. وقد أرسل إلى نظرائه الأجانب عدة هدايا".

وأكد ميلي أنه فخور جدا بالرئيس إيمانويل ماكرون ونشر ذلك في مدونته على موقع "إكس"، ويمكن رؤية ماكرون يحمل بكلتا يديه قميصاً لرياضة كرة القدم، من فريق "بوكا جونيورز، وهو النادي في العاصمة الذي يشجعه الرئيس الأرجنتيني. وكتب عليه عبارة : "VIVA LALIBERTAD CARAJO...!!!" عاشت الحرية اللعينة...!".

وبالفعل كان هذا الشعار هو شعاره خلال الحملة الانتخابية.. ويريد خافيير ميلي، وهو ليبرالي متحمس، أن تلتزم الدولة فقط بالمهام السيادية ويقترح "بتر" الوزارات الأخرى.

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كما يخطّط برنامجه لخصخصة قطاعات التعليم والصحة وكذلك مؤسسات الدولة، ودولرة البلاد، و"التخلص من البنك المركزي"، وخفض الإنفاق الحكومي أو إلغاء المساعدة الاجتماعية بذريعة أنها "تشجع على  الكسل".

يشار إلى أن نشر هذه الصورة تم قبل يومين من حفل تنصيب ميلي، في 10 ديسمبر، حيث سيمثل فرنسا فقط سفير باريس في الأرجنتين.

ويقول أوليفييه فور: "إيمانويل ماكرون وكيل دعاية للشعبوي الليبرالي المتطرف خافيير ميلي...".

وقال توماس بورتس، نائب  كتلة "فرنسا الأبية" في سين سان ديني، بإيجاز: "ماكرون هو نقطة الانطلاق نحو اليمين المتطرف".

المصدر: لوفيغارو

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