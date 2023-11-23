ترامب يبلغ الرئيس الأرجنتيني المنتخب خافيير ميلي اعتزامه زيارة بوينس آيرس

أبلغ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، رئيس الأرجنتين المنتخب خافيير ميلي، عزمه على زيارة الأرجنتين للاجتماع به، دون تحديد موعد حضور ترامب إلى بوينس آيرس، بحسب بيان مكتب ميلي.

وجاء في البيان اليوم الخميس: "تلقى الرئيس المنتخب اتصالا هاتفيا الليلة الماضية من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي هنأه وأشار إلى أن فوزه بفارق كبير في انتخابات الأحد الماضي كان له تأثير كبير على المستوى العالمي".

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يشار إلى أن من المقرر إقامة حفل تنصيب الرئيس الأرجنتيني الشعبوي اليميني في 10 ديسمبر المقبل، علما أنه كان قد أبدى في وقت سابق إعجابه بسياسات ترامب.

كما أن الصحافي الأرجنتيني المحلي الذي كان أول من نشر هذا الخبر، لويس ماجول، عبر منصة "إكس" في وقت مبكر من اليوم الخميس، قال إن إدواردو بولسونارو، نجل المشرّع والرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، هو الذي "سهل" الاتصال بين الرئيس ميلي والمرشح الأوفر حظا للحزب الجمهوري الأمريكي (ترامب).

وقال ردا على ذلك: "هذا صحيح".

تجدر الإشارة إلى أن ميلي يعتزم التركيز على التعاون مع الولايات المتحدة وإسرائيل، مع وقف العلاقات مع الشركاء التجاريين الرئيسيين للأرجنتين - الصين والبرازيل.

وأشار في تصريحات سابقة له إلى أنّه لا يريد التعامل مع الشيوعيين والاشتراكيين. وقال إن الأرجنتين لن تشارك في مجموعة "بريكس"، حيث تمت دعوتها منذ 1 يناير 2024، ولا ينوي العمل مع روسيا.

المصدر: أ ب + نوفوستي