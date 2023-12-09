علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على طلب زوجة الرئيس الأوكراني، إيلينا زيلينسكايا، المساعدة من الغرب.

وكتبت زاخاروفا عبر قناتها على تلغرام: "إيلينا زيلينسكايا، في مقابلة مع بي بي سي، طلبت من الغرب مواصلة تقديم المساعدة لأوكرانيا. وفي نفس الوقت، تنتظر المحلات والعلامات التجارية الشهيرة عملاءها القادمين من أوكرانيا عشية العطلة الشتوية".

وكانت إيلينا زيلينسكايا قد أكدت أن مشاكل توفير المساعدات لأوكرانيا تشكل "خطرا مميتا" على كييف.

وشددت على أن التعب في العالم من أوكرانيا يعني الموت لسكان البلاد، وأضافت أنه يؤلمها أن ترى علامات على احتمال تلاشي رغبة الغرب في مساعدة كييف.

وفي وقت سابق، نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" عن زيلينسكايا قولها: "نرى أن بعض الناس في بعض الأحيان يترددون في تقديم المساعدات لكييف وإذا كانوا يفعلون ذلك فعلى كره واضح، ونسمع كلاما عن الإرهاق والتعب من أوكرانيا". موضحة أنها "خائفة من هذا ومن تداعياته".

وقال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في وقت سابق، إن المجتمع الدولي قد بدأ يمل من الصراع في أوكرانيا، وأشار إلى أهمية الجهود التي تبذلها جميع الدول لحل الأزمة.

المصدر: نوفوستي